Temmuz'da neler değişecek? Memur, emekli maaşı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, sosyal yardımlar...
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam oranlarında... Temmuz'da sadece memur ve emekli maaşları değil 65 yaş aylığı, engelli ve engelli yakını maaşları, evde bakım parası ve diğer birçok sosyal yardım miktarı da değişecek. Temmuz ayından itibaren neler değişecek? İşte ayrıntılar...
Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarının yanında pek çok kalemde de değişiklik olacak. 65 yaş aylığı, engelli ve engelli yakını maaşları, evde bakım parası ve diğer birçok sosyal yardım miktarı da değişecek. Kirada yüzde 25 zam sınırı sona erecek. Birçok vergi kaleminde artış ve yeniden düzenleme bekleniyor. Temmuz ayından itibaren nelerin değişeceğini SGK Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugün köşesinde yazdı.
İşte Karakaş'ın "Temmuzdan itibaren neler değişecek?" başlıklı yazısı:
"Yüksek enflasyonun hüküm sürdüğü ülkemizde çalışanların ve emeklilerin maaşları genel olarak her temmuz ayında güncellenmektedir. Ayrıca karşılıksız ödenmekte olan 65 yaş aylığı, engelli ve engelli yakını maaşları, evde bakım parası ve diğer birçok sosyal yardım miktarı değişmektedir.
Diğer yandan kiralarda %25 sınırın kalkmasıyla birlikte Temmuz ayından itibaren Borçlar Kanunu gereğince enflasyon farkı tavan olmaya devam edecektir.
Bu yıl Temmuz ayında enflasyonla mücadele kapsamında hükûmetin hazırlamakta olduğu vergi ve ekonomiyle ilgili paket kapsamında başta ÖTV olmak üzere birçok vergi kaleminde artış ve yeniden düzenlemeler de yürürlüğe girecektir.