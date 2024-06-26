Temmuz'da neler değişecek? Memur, emekli maaşı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, sosyal yardımlar...

Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarının yanında pek çok kalemde de değişiklik olacak. 65 yaş aylığı, engelli ve engelli yakını maaşları, evde bakım parası ve diğer birçok sosyal yardım miktarı da değişecek. Kirada yüzde 25 zam sınırı sona erecek. Birçok vergi kaleminde artış ve yeniden düzenleme bekleniyor. Temmuz ayından itibaren nelerin değişeceğini SGK Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, bugün köşesinde yazdı.