Temmuz’da refah payı ve seyyanen zam olacak mı? Özgür Erdursun kritik detayları sıraladı
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında hak kazanmasına rağmen henüz emekli olamayan vatandaşlar ne zaman emekli olabilecek? Temmuz ayında emeklilere refah payı ve zam yapılacak mı? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, YouTube kanalında gerçekleştirdiği canlı yayında EYT süreci, seyyanen zam ve refah payı konularında merak edilen soruları yanıtladı.
Erdursun, konunun yeterince gündeme gelmediğini belirterek, “Bu konuyu biz sürekli gündemde tutuyoruz. Türkiye’de sosyal güvenlik, çalışma hayatı ve emeklilik meselelerini sadece birkaç kişi tartışıyor. Biz de konuşmazsak kimse ele almayacak. Konunun detaylarını ve nedenlerini anlatıyoruz. Aksi takdirde durumun kayıt dışılığı artıracağını ve devlete zarar vereceğini vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.
EMEKLİ MAAŞININ DÜŞME NEDENİ
Erdursun, sistemdeki en dikkat çekici sorunlardan birinin, çalışanların emekli aylık beklentisinin düşmesi olduğunu söyleyerek "Geçen yıl 30 gören bu yıl 20 görüyor. İki yıl önce 30.000 lira emekli aylığı gören şimdi sistemde 20.000 lira görüyor. Bu bir sorundur, çözülmesi gereken bir konudur" dedi.
Erdursun, EYT kapsamında olmasına rağmen henüz emekli olamayan çok sayıda kişi bulunduğunu vurgulayarak "EYT’li olan herkesin hemen emekli olacağı gibi bir durum yok. EYT yasası çıkarken de 4,5 milyon kişi EYT’li ama bunların tamamı zaten emekli olamaz ve bu kişilerin emekliliği de 10 yıla yayılır demiştim" şeklinde konuştu.