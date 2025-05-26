TES için uzlaşma sağlanamadı! İsa Karakaş açıkladı: 2025’te yürürlüğe geçmesi zor

Karakaş, hükûmetin TES ile temel amacının, tasarruf oranlarını artırarak ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratmak olduğunu belirtti. Gelişmiş ülkelerde trilyon dolarlarla ifade edilen emeklilik fonlarının önemli bir ekonomik kaldıraç olduğunu hatırlatan Karakaş, Türkiye’nin düşük tasarruf oranlarının TES gibi yapılarla artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.