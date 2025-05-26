TES için uzlaşma sağlanamadı! İsa Karakaş açıkladı: 2025’te yürürlüğe geçmesi zor
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin 2025’in son çeyreğinde devreye girmesinin zora girdiğini ifade etti. Karakaş, işçi ve işveren kesiminin ek prim yüküne sıcak bakmadığını belirterek, geniş çaplı toplumsal uzlaşı olmadan sistemin uygulamaya konulamayacağını dile getirdi.
2024-2026 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program (OVP), 6 Eylül 2023’te Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu programda, Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) işveren katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürülmesi ve Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) kurulması hedeflenmişti.
İlk aşamada, TES’in 2024 yılının son çeyreğinde devreye alınması planlanıyordu. Ancak bu hedefe ulaşılamadan, OVP 5 Eylül 2024’te güncellenerek TES’in hayata geçiş tarihi 2025’in son çeyreğine ertelendi.
TES'İN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ ZOR
Bugün köşe yazısında konuya değinen Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, TES’in öngörülen tarihte yürürlüğe girmesinin oldukça zor olduğunu vurguladı.
Karakaş, hükûmetin TES ile temel amacının, tasarruf oranlarını artırarak ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratmak olduğunu belirtti. Gelişmiş ülkelerde trilyon dolarlarla ifade edilen emeklilik fonlarının önemli bir ekonomik kaldıraç olduğunu hatırlatan Karakaş, Türkiye’nin düşük tasarruf oranlarının TES gibi yapılarla artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.