TES ile birlikte kıdem tazminatı kaldırılacak mı? SGK Uzmanı İsa Karakaş 'TES' detaylarını açıkladı

Türkiye ekonomisinin üç yıllık hedef ve politikalarının belirlendiği 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Program kapsamında birçok uygulama hayata geçirilecek. ‘Tasarrufların Artırılması' bölümünde dikkat çeken uygulamalardan biri de 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) oldu.