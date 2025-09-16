TES ile birlikte kıdem tazminatı kaldırılacak mı? SGK Uzmanı İsa Karakaş 'TES' detaylarını açıkladı
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) yürürlüğe girmesiyle kıdem tazminatının kalkacağına dair haberlere ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye ekonomisinin üç yıllık hedef ve politikalarının belirlendiği 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Program kapsamında birçok uygulama hayata geçirilecek. ‘Tasarrufların Artırılması' bölümünde dikkat çeken uygulamalardan biri de 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) oldu.
Çalışandan ve işverenden yapılacak kesintilerle yürütülmesi hedeflenen sistem ile emeklilikte destekleyici gelir sağlaması amaçlanıyor. TES'in 2026'nın ikinci çeyreğinde uygulamaya alınması beklenirken, TES'e entegre olan vatandaşların emeklilik yaşı kadınlar için 58, erkekler için 60 olacak.
Bu çerçevede Sosyal Güvenlik Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi Yazarı İsa Karakaş, TES hakkında değerlendirmelerde bulundu.