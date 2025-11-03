TES yolda: Maaşlardan kesinti ve yeni emeklilik modeline dair 25 kritik soru ve cevapları
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na giren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile özel sektör çalışanlarının maaşlarından %3 oranında kesinti yapılacak. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile çalışanlar ikinci bir emeklilik gelirine de kavuşacak. İşte 25 soruda Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne yönelik merak edilenler..
2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da, Otomatik Katılım Sistemi’nin (OKS) işveren katkısıyla birlikte ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürülmesi planlanmış ve bu kapsamda Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES)’nin 2026 yılında hayata geçirileceği belirtilmişti. Bu düzenleme, 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda da yer aldı.
Yönetim ve Kurumsal Gelişim Danışmanı Canan Duman, 31 Ekim 2025 tarihinde yayımlanan yıllık programın ardından yeniden gündeme gelen TES hakkında kapsamlı bir çalışma hazırlayarak “25 Soruda TES Rehberi”ni paylaştı.
1. OKS katılımcıları TES’e geçecek mi?
Evet, geçecekler. Şu anda işyerleri üzerinden OKS’de olanlar, sistem devreye girdiğinde otomatik olarak TES’e aktarılacak. Mevcut OKS/BES birikimleri yanmayacak; TES için ayrı bir hesap açılacak. “Benim param eski sistemdeydi, kaybolur mu?” sorusunun cevabı net: Hayır. Bu, OVP’nin açık hükmüyle uyumlu. Dikkat: TES yürürlüğe girdikten sonra “ben vazgeçtim, caymak istiyorum” diye toplu çıkış yok. Çünkü ikinci basamaklar böyle çalışır. “Ben çıkacağım” diyenlerin bunu 2026 fiilen başlamadan önce yapması gerekecek.