TES yolda: Maaşlardan kesinti ve yeni emeklilik modeline dair 25 kritik soru ve cevapları

1. OKS katılımcıları TES’e geçecek mi?

Evet, geçecekler. Şu anda işyerleri üzerinden OKS’de olanlar, sistem devreye girdiğinde otomatik olarak TES’e aktarılacak. Mevcut OKS/BES birikimleri yanmayacak; TES için ayrı bir hesap açılacak. “Benim param eski sistemdeydi, kaybolur mu?” sorusunun cevabı net: Hayır. Bu, OVP’nin açık hükmüyle uyumlu. Dikkat: TES yürürlüğe girdikten sonra “ben vazgeçtim, caymak istiyorum” diye toplu çıkış yok. Çünkü ikinci basamaklar böyle çalışır. “Ben çıkacağım” diyenlerin bunu 2026 fiilen başlamadan önce yapması gerekecek.