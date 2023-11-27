The Economist belirledi: İşte 2024'te izlenecek 10 trend... 2024 yılına ilişkin beklentilerin bir bölümü “Önümüzdeki yıl için izlenecek 10 trend” başlıklı yazıda özetlendi. İşte The Economist'in yeni yıl özel sayısı "The World Ahead 2024"e göre dünyada izlenecek 10 trend...

The Economist dergisinin uzun yıllardır hazırladığı yeni yıl özel yayınının son sayısı "The World Ahead 2024" geçtiğimiz günlerde okurlarıyla buluştu. 1 | 14

The Economist’in yardımcı editörü olan ve bu özel sayının da editörlüğünü üstlenen Tom Standage 2024 yılına ilişkin beklentilerin bir bölümünü “Önümüzdeki yıl için izlenecek 10 trend” başlıklı yazısında özetliyor. 2 | 14

Jeopolitik gerilimlerdeki artış, küresel enerji kaynakları haritasının yeniden çizilmesi ya da yapay zekadaki (AI) hızlı ilerleme de dahil olmak üzere her alanda dünyanın akıllara durgunluk veren bir hızla değiştiğine dikkati çeken Standege, Orta Doğu'daki durumdan elektrikli araçların yaygınlaşmasına ve sağlık alanındaki ilerlemelere kadar her şeyin bir veya iki yıl öncesine göre çok farklı göründüğünü belirtiyor. 3 | 14