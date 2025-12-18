THY hisseleri için 12 farklı aracı kurum fiyat tahmini verdi! Yatırımcının sabrettiğine değecek
Borsa İstanbul’un değerli şirketlerinden THY için 12 aracı kurum fiyat tahmini açıkladı.
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) için bilanço sonrasında aracı kurumların beklentileri güncellendi. Açıklanan finansal sonuçların ardından 12 aracı kurum, THY hissesi için hedef fiyatlarını yeniden değerlendirirken, ortaya çıkan tablo yatırımcıların dikkatini çekti.
Güncellenen hedef fiyatlar 404,90 TL ile 580,00 TL arasında değişirken, 12 kurumun hedef fiyat ortalaması 488,57 TL olarak hesaplandı.
HEDEF FİYAT ORTALAMASI YÜZDE 78 OLDU
Mevcut 274,00 TL seviyesindeki hisse fiyatı dikkate alındığında, hedef fiyat ortalamasına göre %78,31 oranında prim potansiyeli oluştuğu görülüyor. Bu görünüm, bilanço sonrası beklentilerin genel olarak olumlu yönde şekillendiğine işaret ediyor.