  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. THY hisseleri için 12 farklı aracı kurum fiyat tahmini verdi! Yatırımcının sabrettiğine değecek

THY hisseleri için 12 farklı aracı kurum fiyat tahmini verdi! Yatırımcının sabrettiğine değecek

Borsa İstanbul’un değerli şirketlerinden THY için 12 aracı kurum fiyat tahmini açıkladı.

THY hisseleri için 12 farklı aracı kurum fiyat tahmini verdi! Yatırımcının sabrettiğine değecek - Sayfa 1

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) için bilanço sonrasında aracı kurumların beklentileri güncellendi. Açıklanan finansal sonuçların ardından 12 aracı kurum, THY hissesi için hedef fiyatlarını yeniden değerlendirirken, ortaya çıkan tablo yatırımcıların dikkatini çekti.

1 | 19
THY hisseleri için 12 farklı aracı kurum fiyat tahmini verdi! Yatırımcının sabrettiğine değecek - Sayfa 2

Güncellenen hedef fiyatlar 404,90 TL ile 580,00 TL arasında değişirken, 12 kurumun hedef fiyat ortalaması 488,57 TL olarak hesaplandı.

2 | 19
THY hisseleri için 12 farklı aracı kurum fiyat tahmini verdi! Yatırımcının sabrettiğine değecek - Sayfa 3

HEDEF FİYAT ORTALAMASI YÜZDE 78 OLDU

Mevcut 274,00 TL seviyesindeki hisse fiyatı dikkate alındığında, hedef fiyat ortalamasına göre %78,31 oranında prim potansiyeli oluştuğu görülüyor. Bu görünüm, bilanço sonrası beklentilerin genel olarak olumlu yönde şekillendiğine işaret ediyor.

3 | 19
THY hisseleri için 12 farklı aracı kurum fiyat tahmini verdi! Yatırımcının sabrettiğine değecek - Sayfa 4

Analistler, yolcu talebindeki artış, güçlü operasyonel performans, kârlılıkta sürdürülebilirlik ve küresel uçuş ağındaki genişlemenin Türk Hava Yolları’nın finansal görünümünü desteklediğini belirtiyor.

4 | 19