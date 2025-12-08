THY, SASA, KOÇ, Pegasus... İşte yatırımcı sayısı en fazla olan 20 hisse

Halka açık şirketler arasında borsada en çok yatırımcısı olan şirketler arasında Türk Hava Yolları zirveye otururken arkasından Tüpraş ve Sasa Polyester geldi. Rotaborsa'nın Fintables verilerine göre hazırladığı listeye göre yatırımcıların yoğun olarak tercih ettiği hisseler...