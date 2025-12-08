THY, SASA, KOÇ, Pegasus... İşte yatırımcı sayısı en fazla olan 20 hisse
Borsa İstanbul’da BIST100 endeksinin yüzde 1,00 değer kazandığı son haftanın ardından yatırımcıların en çok tercih ettiği hisse senetleri de belli oldu. İşte zirveyi bırakmayan şirketler...
1-5 Aralık haftası sonunda yatırımcıların en çok tercih ettiği hisse senetleri belli oldu. İşte borsada en fazla yatırımcı sayısına sahip 20 hisse senedi.
Halka açık şirketler arasında borsada en çok yatırımcısı olan şirketler arasında Türk Hava Yolları zirveye otururken arkasından Tüpraş ve Sasa Polyester geldi. Rotaborsa'nın Fintables verilerine göre hazırladığı listeye göre yatırımcıların yoğun olarak tercih ettiği hisseler...