THY, yeni 'Bussines Class' koltuk süitini tanıttı

Küresel markanın “Flow” marka kimliğine uygun olarak yeni süitlerde daha açık ve sıcak renkler, mermer görünümlü yan masa ve altın rengi tonlarında detaylar yer alıyor.Yeni süitler ayarlanabilir ortam ve okuma ışıkları, evrensel priz, C tipi şarj girişleri, yan masa üzerinde kablosuz şarj ünitesi, gürültü önleyicili kulaklık girişi, açısı ayarlanabilir ayna, kapalı saklama alanı, ergonomik koltuk minderi ve 22 inçlik IFE ekranı da dahil olmak üzere Türk Hava Yollarının misafir deneyimini üst düzeye çıkarmak için en iyi olanakları sunmaya devam ediyor.THY'nin yeni koltukları, havayolu için özgün bir ürün yaratmak amacıyla kendi iştirak firması TCI Aircraft Interiors tarafından Türkiye’den temin edilen deriler ve kumaşlar kullanılarak üretildi.