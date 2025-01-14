THYAO için hedef fiyat revizesi geldi ; Yatırımcısına bir de temettü sürprizi.
Borsa İstanbul’un en değerli şirketlerinden Türk Hava Yolları için yeni fiyat tahmini geldi. Temettü söylentileriyle birlikte yatırımcısının adeta keyfine diyecek yok.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini düşürmesiyle Borsa İstanbul’a olan ilgi yeniden canlandı.
Borsadaki en değerli şirketler arasında yer alan Türk Hava Yolları ise yeniden toparlandı ve çıkışa geçti.
Dünya havacılık devi Türk Hava Yolları hisselerine ilişkin Ünlü & Co’dan hedef fiyat tahmini geldi. Yatırımcılara THYAO için “al” tavsiyesi veren Ünlü & Co hedef fiyatını da yukarı yönlü revize etti.