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  4. THYAO için hedef fiyat revizesi geldi ; Yatırımcısına bir de temettü sürprizi.

THYAO için hedef fiyat revizesi geldi ; Yatırımcısına bir de temettü sürprizi.

Borsa İstanbul’un en değerli şirketlerinden Türk Hava Yolları için yeni fiyat tahmini geldi. Temettü söylentileriyle birlikte yatırımcısının adeta keyfine diyecek yok.

THYAO için hedef fiyat revizesi geldi ; Yatırımcısına bir de temettü sürprizi. - Sayfa 1

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini düşürmesiyle Borsa İstanbul’a olan ilgi yeniden canlandı. 

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THYAO için hedef fiyat revizesi geldi ; Yatırımcısına bir de temettü sürprizi. - Sayfa 2

Borsadaki en değerli şirketler arasında yer alan Türk Hava Yolları ise yeniden toparlandı ve çıkışa geçti.

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THYAO için hedef fiyat revizesi geldi ; Yatırımcısına bir de temettü sürprizi. - Sayfa 3

Dünya havacılık devi Türk Hava Yolları hisselerine ilişkin Ünlü & Co’dan hedef fiyat tahmini geldi. Yatırımcılara THYAO için “al” tavsiyesi veren Ünlü & Co hedef fiyatını da yukarı yönlü revize etti.

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THYAO için hedef fiyat revizesi geldi ; Yatırımcısına bir de temettü sürprizi. - Sayfa 4

Konuya ilişkin rotaborsa.com’da yer alan habere göre Ünlü & Co, THYAO-THY için hedef fiyatını 444 TL’den 450 TL’ye yükseltti, tavsiyesini “al” olarak korudu.

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