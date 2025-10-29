THY’den 29 Ekim’e özel kampanya: Yurt içi uçuşlar 1.029 TL’den başlıyor! İşte geçerli tarihler...
Türk Hava Yolları, 29 Ekim'e özel yurt içi uçuşları tek yön bin 29 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu.
Türk Hava Yolları Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyasını duyurdu.
Kampanya 29 Ekim 2025 (dahil) – 30 Ekim 2025 (dahil) tarihlerinde düzenlenen ve seyahat tarihi 01 Aralık 2025 (dahil) – 15 Ocak 2026 (dahil) arasında olan biletler için geçerli olacak.
Kampanya 26 Aralık 2025 (dahil) – 01 Ocak 2026 (dahil) tarihleri arasında yapılacak seyahatlerde geçerli olmayacak.
