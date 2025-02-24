THY'den ailelere özel indirimli bilet kampanyası: İşte detaylar...

Eylem planında aile yapısı ve değerlerinin korunması konusunda atılacak adımların yer aldığına dikkati çeken Bakan Göktaş, Aile Yılı’nda tüm bakanlıklar ve ilgili paydaşlarla iş birliği faaliyetlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca takip edileceğini belirtti.