THY'den ailelere özel indirimli bilet kampanyası: İşte detaylar...
Türk Hava Yolları'nın Aile Yılı kapsamında yıl sonuna kadar uygulayacağı indirimli bilet kampanyasının detayları netleşti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında Türk Hava Yolları'nın (THY) yıl sonuna kadar ailelere yüzde 15 indirimli seyahat imkanı sağlayacağını bildirdi.
Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, "Ailenin Korunması Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı”nın oluşturulduğunu ve uygulamaya konulduğunu kaydetti.
Eylem planında aile yapısı ve değerlerinin korunması konusunda atılacak adımların yer aldığına dikkati çeken Bakan Göktaş, Aile Yılı’nda tüm bakanlıklar ve ilgili paydaşlarla iş birliği faaliyetlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca takip edileceğini belirtti.
"Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi" ve "Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması" amacı doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Bakan Göktaş şunları söyledi: