THY'den indirimli bilet kampanyası: İşte fiyatlar ve uçuş noktaları
THY, yurt içi uçuşlarda 949 TL’den başlayan fiyatlarla kampanya başlattı. İşte THY'nin sunduğu kampanyanın detayları...
Türk Hava Yolları (THY), yurt içi seyahatleri teşvik etmek amacıyla sınırlı süreli yeni bir kampanya duyurdu.
Kampanya çerçevesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bodrum, Dalaman, Kayseri ve Nevşehir gibi birçok şehirden kalkışlı ya da varışlı iç hat uçuş biletleri, 949 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Belirtilen fiyatlar, tek yön, direkt ve ekonomi sınıfı uçuşlar için geçerli olacak. Kampanyalı biletler 24-25 Haziran 2025 tarihlerinde satın alınabilecek ve seyahatler 1 Ekim–30 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası ise kampanyaya dahil edilmeyecek.