THY'den indirimli bilet kampanyası: İşte kampanyanın detayları...
Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlar için 949 TL'den başlayan fiyatlarla bilet fırsatları sunuyor. Peki, biletler ne zaman alınmalı ve hangi tarihlerde geçerli olacak? İşte büyük kampanyanın tüm ayrıntıları...
Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlar için 949 TL’den başlayan fiyatlarla yolcularına avantajlı seyahat imkânı sağlıyor.
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THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yolcular, yurt içi uçuşları için 949 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın alabilecekleri biletlerle 12 Şubat-26 Mart'ta seyahat edebilecek.
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