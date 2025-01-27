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  4. THY'den indirimli bilet kampanyası: İşte kampanyanın detayları...

THY'den indirimli bilet kampanyası: İşte kampanyanın detayları...

Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlar için 949 TL'den başlayan fiyatlarla bilet fırsatları sunuyor. Peki, biletler ne zaman alınmalı ve hangi tarihlerde geçerli olacak? İşte büyük kampanyanın tüm ayrıntıları...

THY'den indirimli bilet kampanyası: İşte kampanyanın detayları... - Sayfa 1

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlar için 949 TL’den başlayan fiyatlarla yolcularına avantajlı seyahat imkânı sağlıyor.

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THY'den indirimli bilet kampanyası: İşte kampanyanın detayları... - Sayfa 2

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yolcular, yurt içi uçuşları için 949 liradan başlayan fiyatlarla bugün ve yarın alabilecekleri biletlerle 12 Şubat-26 Mart'ta seyahat edebilecek.

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THY'den indirimli bilet kampanyası: İşte kampanyanın detayları... - Sayfa 3

THY, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

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THY'den indirimli bilet kampanyası: İşte kampanyanın detayları... - Sayfa 4

"Türkiye’nin Harikalarını Keşfet!

Yurt içi biletlerinizi 27-28 Ocak’ta alın, 12 Şubat-26 Mart 2025 tarihleri arasında 949 TL’den başlayan fiyatlarla uçun."

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