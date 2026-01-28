  1. Ekonomim
  4. THY'den indirimli yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar...

Türk Hava Yolları (THY), Orta ve Kuzey Avrupa'ya gidiş dönüş her şey dahil 159 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat etme fırsatı sunuyor.

Türk Hava Yolları (THY), Orta ve Kuzey Avrupa destinasyonlarına gidiş-dönüş ve tüm vergiler dâhil olmak üzere 159 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat imkânı sağlıyor.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, THY'nin transfer merkezi İstanbul Havalimanı'ndan İsviçre, İngiltere, Almanya, Lüksemburg, İrlanda, Finlandiya, Belçika, Avusturya, Hollanda, İsveç, Danimarka ve Norveç'teki 23 noktaya indirimli bilet kampanyası başlatıldı.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyalı fiyattan yararlanmak isteyen yolcular, biletlerini 3 Şubat'a kadar satın almaları koşuluyla seyahatlerini 28 Ocak-10 Haziran'da gerçekleştirebilecek.

Ekonomi sınıfında 159 dolardan başlayan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulamasından alınan biletler için geçerli olacak. Fiyatlar, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek.

