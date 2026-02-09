  1. Ekonomim
  4. THY'den vizesiz Avrupa seyahatleri için özel bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler...

THY'den vizesiz Avrupa seyahatleri için özel bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler...

Türk Hava Yolları (THY), vizesiz seyahat edilebilen Avrupa ülkelerine yönelik avantajlı bilet kampanyasını başlattı.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 19 Şubat'a kadar biletlerini satın almaları gerekiyor.

Yolcular, aldıkları biletlerle 24 Mart-25 Haziran'da gidiş-dönüş olarak Üsküp ve Priştine'ye 109, Moldova, Saraybosna ile Tiran’a 129, Podgorica ve Tivat’a 159, Belgrad’a 189 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

Kampanya kapsamındaki biletler THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasında satın alınabilecek.

Biletlere ilişkin ayrıntılı bilgi "www.turkishairlines.com" internet adresinden veya "444 0 849" numaralı çağrı merkezi ile satış ofislerinden alınabiliyor.

