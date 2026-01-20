Tek bir tişört bile üretmeden imparator oldu, 500 mağazası tek gecede kapandı
Türkiye’nin bir dönemine damga vuran hazır giyim markası Tiffany ve Tomato, tekstil dünyasının en sıra dışı yükseliş ve çöküş hikayelerinden biri olarak hafızalara kazındı. Hiçbir üretim tesisi kurmadan, sadece tasarım ve pazarlama stratejisiyle bir imparatorluk yaratan markanın hikayesi, tek bir gecede sona erdi.
1980’li yılların sonunda Sedat Onur tarafından temelleri atılan Tiffany ve Tomato, o dönem için devrim niteliğinde bir iş modeliyle yola çıktı. Kendi fabrikasını kurmak yerine mevcut atölyeleri kullanarak fason üretim yaptıran marka, sadece 10 yıl içinde 500 mağazaya ulaşarak kırılması güç bir rekora imza attı.
Özellikle genç kitlenin erişilebilir moda arayışına tasarım gücüyle yanıt veren yapı, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından dış pazarda da büyük bir rağbet gördü.
Markanın vitrinlerdeki göz kamaştırıcı başarısı, 1997 yılının son günlerinde gelen bir suç duyurusuyla yerini büyük bir sarsıntıya bıraktı. Kurucu Sedat Onur’un ailesiyle birlikte aniden Amerika Birleşik Devletleri’ne kaçtığının saptanması sektörde deprem etkisi yarattı.
Yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkan tablo oldukça karanlıktı:
-Bankalara ve factoring şirketlerine olan toplam borç 35 milyon dolara ulaşmıştı.
-Piyasaya dağıtılan yaklaşık 6 trilyon liralık çeklerin karşılıksız olduğu anlaşıldı.
-Firardan hemen önce gayrimenkullerin eşine devredildiği ve malların tırlarla yurt dışına kaçırıldığı iddia edildi.