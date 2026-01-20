Tek bir tişört bile üretmeden imparator oldu, 500 mağazası tek gecede kapandı

1980’li yılların sonunda Sedat Onur tarafından temelleri atılan Tiffany ve Tomato, o dönem için devrim niteliğinde bir iş modeliyle yola çıktı. Kendi fabrikasını kurmak yerine mevcut atölyeleri kullanarak fason üretim yaptıran marka, sadece 10 yıl içinde 500 mağazaya ulaşarak kırılması güç bir rekora imza attı.