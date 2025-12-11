  1. Ekonomim
  4. Time dergisi 2025 yılının kişisini seçti! Bu yıla özel çifte kapak

Time dergisi 2025 yılının kişisini seçti! Bu yıla özel çifte kapak

Dünyanın en prestijli ekonomi dergilerinden Time, merakla beklenen 2025 yılı için “Yılın Kişisi” olarak "yapay zekanın öncülerini" seçti. Dergi, yılın kişisini açıklarken teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini iki farklı kapakta öne çıkardı.

Time dergisi, 2025 “Yılın Kişisi” seçimini teknoloji dünyasının öne çıkan yapay zekâ mimarlarına vererek kapaklarını bu isimlere ayırdı.

Dergi, bu tercih üzerinden yapay zekânın sağlık, eğitim, ekonomi ve günlük yaşam dahil olmak üzere hayatın hemen her alanına nasıl derinlemesine yayıldığını ve toplumsal etkiler yarattığını vurguladı.

İlk kapak, 1932 tarihli ünlü “Gökdelenin Tepesinde Öğle Yemeği” fotoğrafına bir gönderme niteliğinde hazırlandı.

Kapakta şu isimler yer aldı:

Mark Zuckerberg

Mark Elliot Zuckerberg, 14 Mayıs 1984, Amerikan bilgisayar programcısı, girişimcisi ve sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kurucusu.

