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  4. Time dergisi dünyanın en iyi şirketlerini açıkladı: Türkiye'den 4 şirket listeye girdi

Time dergisi dünyanın en iyi şirketlerini açıkladı: Türkiye'den 4 şirket listeye girdi

Time Dergisi ve Statista tarafından hazırlanan "Dünyanın En İyi Şirketleri 2024" listesinde, Türkiye'den dört büyük şirket kendine yer buldu.

Time dergisi dünyanın en iyi şirketlerini açıkladı: Türkiye'den 4 şirket listeye girdi - Sayfa 1

Time dergisi ve Statista işbirliğiyle hazırlanan "Dünyanın En İyi Şirketleri 2024" listesi yayınlandı. Listede Türkiye'den dört dev şirket yer aldı.

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Time dergisi dünyanın en iyi şirketlerini açıkladı: Türkiye'den 4 şirket listeye girdi - Sayfa 2

Listenin zirvesinde California merkezli teknoloji devi Apple bulunuyor. Apple'ın genel skoru 97,75 olarak belirlendi.

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Time dergisi dünyanın en iyi şirketlerini açıkladı: Türkiye'den 4 şirket listeye girdi - Sayfa 3

Time dergisi ve Statista şirketleri çalışan memnuniyeti, gelir artışı ve ESG (çevresel, sosyal, yönetişim) performanslarına göre değerlendirdi. İşte listede kendine yer bulan Türkiye'nin devleri

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Time dergisi dünyanın en iyi şirketlerini açıkladı: Türkiye'den 4 şirket listeye girdi - Sayfa 4

SABANCI HOLDİNG

Genel skora göre Sabancı Holding 405. sırada yer alarak Türkiye'den sıralamaya en tepeden giren kurum oldu. Sabancı Holding'in genel skoru 87,78 oldu.

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