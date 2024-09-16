Time dergisi dünyanın en iyi şirketlerini açıkladı: Türkiye'den 4 şirket listeye girdi
Time Dergisi ve Statista tarafından hazırlanan "Dünyanın En İyi Şirketleri 2024" listesinde, Türkiye'den dört büyük şirket kendine yer buldu.
Time dergisi ve Statista işbirliğiyle hazırlanan "Dünyanın En İyi Şirketleri 2024" listesi yayınlandı. Listede Türkiye'den dört dev şirket yer aldı.
Listenin zirvesinde California merkezli teknoloji devi Apple bulunuyor. Apple'ın genel skoru 97,75 olarak belirlendi.
Time dergisi ve Statista şirketleri çalışan memnuniyeti, gelir artışı ve ESG (çevresel, sosyal, yönetişim) performanslarına göre değerlendirdi. İşte listede kendine yer bulan Türkiye'nin devleri
SABANCI HOLDİNG
Genel skora göre Sabancı Holding 405. sırada yer alarak Türkiye'den sıralamaya en tepeden giren kurum oldu. Sabancı Holding'in genel skoru 87,78 oldu.