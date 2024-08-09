Tireli çiftçi tarlada kalan 3 ton karpuzu hayvanlara bağışladı

“Hayvanlar yesin istedim”

Ürünün aracısız olarak üreticiden alınıp, tüketiciye ulaştırılmasının maliyetleri düşüreceğini ifade eden Hasan Erdem, “Bütün emeğimiz aracılara, komisyonculara gidiyor. Ne çiftçi kazanıyor ne halk kazanıyor. Halk pahalı yiyor, çiftçi bedava veriyor.

Buna bir el atılsın, bir çözüm üretilsin. Böyle giderse çiftçilik diye bir şey Türkiye'de kalmaz. Böyle olmaz. Bunun bir an evvel düzelmesi lazım. Hadi bu seneyi atlattık. Seneye de böyle olursa ne olacak? Bütün çiftçi batar, hiç kimse bir şey ekmez” diye konuştu. Mahsulün tarlada kalmasının son derece üzücü olduğunu belirten Erdem, şunları söyledi: “Ben karpuz tarlada kalsın istemedim. Madem istediğim fiyata satamadım o halde hayvanlar yesin daha iyi. Bunun için de Doğal Yaşam Parkı'na bağışladım. Helali hoş olsun.”