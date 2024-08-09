Tireli çiftçi tarlada kalan 3 ton karpuzu hayvanlara bağışladı
Aylarca emek verdiği mahsulü bu yıl tarlada kalan Hasan Erdem, 3 ton karpuzu Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanlara bağışladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplanan ürünler buzdolabında soğutulduktan sonra hayvanlara verildi. Karpuz, park sakinlerinin 10 günlük ihtiyacını karşılayacak.
İzmir'in Tire ilçesinde, 25 yıldır çiftçilik yapan evli ve 4 çocuk babası Hasan Erdem'in büyük bir umutla ektiği karpuzları tarlada kaldı.
20 dönümlük arazide ekilen 3 tona yakın karpuza alıcının çok düşük fiyat teklif etmesi üzerine Erdem, yetiştirdiği karpuzları İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na bağışladı.
Doğal Yaşam Parkı sakinleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi imkanları ile toplanarak getirilen ve kendileri için soğutularak ikram edilen karpuzları büyük bir iştahla tüketti.
“Hayvanlar yesin istedim”
Ürünün aracısız olarak üreticiden alınıp, tüketiciye ulaştırılmasının maliyetleri düşüreceğini ifade eden Hasan Erdem, “Bütün emeğimiz aracılara, komisyonculara gidiyor. Ne çiftçi kazanıyor ne halk kazanıyor. Halk pahalı yiyor, çiftçi bedava veriyor.
Buna bir el atılsın, bir çözüm üretilsin. Böyle giderse çiftçilik diye bir şey Türkiye'de kalmaz. Böyle olmaz. Bunun bir an evvel düzelmesi lazım. Hadi bu seneyi atlattık. Seneye de böyle olursa ne olacak? Bütün çiftçi batar, hiç kimse bir şey ekmez” diye konuştu. Mahsulün tarlada kalmasının son derece üzücü olduğunu belirten Erdem, şunları söyledi: “Ben karpuz tarlada kalsın istemedim. Madem istediğim fiyata satamadım o halde hayvanlar yesin daha iyi. Bunun için de Doğal Yaşam Parkı'na bağışladım. Helali hoş olsun.”