Tırnak büyüklüğünde bile değil... 600 TL'ye satılan 0.25'lik altın düğünlerin vazgeçilmezi oldu
Hatay'da düğünlerde altın takma kültüründen vazgeçemeyen depremzede vatandaşlar, 0.25 gram ağırlığa ve tırnak büyüklüğüne sahip olan 600 TL bandındaki altına rağbet gösteriyor.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğünler de yapılmaya başlandı. Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'da bu yıl geçtiğimiz yıla oranla evlenen çift sayısı artmış ve düğünler çoğalmış durumda.
Bölgede düğünlerde altın takma kültürü geleneği de artan altın fiyatlarına rağmen devam ediyor. Artan fiyatlar karşısında vatandaş daha ucuz altın alabilmek adına her geçen gün daha ucuz olanı tercih eder durumda.
Bölgedeki vatandaşların bütçesel imkanlarına hitap etmek isteyen bir kuyumcu, ürünleri arasında fiyatı 600 TL bandında olan ve tırnak büyüklüğüne sahip olan 0.25 gramlık altını da bulunduruyor.
Vatandaşlar, çeşitli mücevheratın bulunduğu sarrafta bütçelerine uygun olan ürünü alabiliyorlar.