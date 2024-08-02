Tofaş bilançosunu açıkladı, hedef fiyatı değişti
TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) 2024 yılı 6 aylık konsolide net dönem karını 4.329 milyon TL açıklarken, ikinci çeyrek konsolide net dönem karını da 1.287 milyon TL olarak açıkladı. Beklentilerin altında kalan net karlar bir önceki dönemlere göre de gerileme gösterdi.
Aracı kurumlar, TOFAŞ bilançosunu inceledi. Hedef fiyat ve önerilerini yayınladı.
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Alnus Yatırım, TOFAŞ (TOASO) için hedef fiyatını 380 TL'den 350 TL'ye indirirken, tavsiyesini de "al" dan "tut"a indirdi.
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Ak Yatırım, TOFAŞ (TOASO) için hedef fiyatını 440 TL, tavsiyesini "endeks üstü getiri" olarak korudu.
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Deniz Yatırım, TOFAŞ (TOASO) için hedef fiyatını 448,8 TL'de tuttu, "al" olan tavsiyesini "gözden geçiriliyor" olarak güncelledi.
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