Togg satışları sıfır faizli krediyle hızlandı: Yılın en yüksek satış rakamı...
Nisan ayına özel finansman kampanyası yapan Togg'un satışları nisan ayında hızlandı. Nisan ayında 3 bin 3 adet Togg satışı yapıldı.
Şubat ayında satışları 1.201 seviyesine kadar gerileyen Togg, sıfır faizli kredi kampanyasının etkisiyle hızlandı.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre, nisan ayında Togg satışları 3 bin 3 olarak kaydedildi. Böylelikle bu yılın en yüksek satış rakamına ulaşıldı.
Mayıs 2023'te 306 adet satışla derneğin kayıtlarına giren Togg, en yüksek aylık satışı 6 bin 11 ile Aralık 2023'te göstermişti.
Togg, Nisan ayına özel başlattığı kampanya kapsamında, en donanımlı versiyon olan T10X V2 uzun menzil için anlaşmalı bankalarda 800 bin TL krediye yüzde 0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği sunmaya başlamıştı.