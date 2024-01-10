Togg'un yeni sedan modelinden ilk görüntüler: İşte Togg T10F'nin özellikleri... Togg, ikinci modeli olan tamamen elektrikli T10F'in tanıtımını dün ABD'de düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES'te yaptı. 2025'te yollara çıkacak olan T10F, birçok yeni özelliği de beraberinde getiriyor. Peki Togg’un yeni modelinde hangi özellikler var? Yeni modeliyle Togg ne zaman yollarda olacak? İşte ayrıntılar...

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, 2019'da ön gösterimini yaptığı doğuştan elektrikli ikinci akıllı cihazının güncel halini T10F ismiyle dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024'te kamuoyu ile paylaştı. 1 | 10

T10F'nin satışı ne zaman başlayacak? Tamamen elektrikli SUV modeli T10X'in ardından Togg'un ikinci aracı olan sedan formundaki T10F'nin satışı gelecek yıl başlayacak. Şirket tarafından dün gece yayımlanan bültende, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın "Zamanın ruhunu yansıtan bir fastback olan T10F'i 2025 yılında Türkiye’den başlayarak kullanıcılarımızla buluşturacağız. T10F'in yanı sıra küresel pazarlara açılmaya hazır olan dijital deneyim platformumuzu ve temiz enerji çözümlerimizi de CES'te sergiliyoruz" dedi. 2 | 10

Togg'un yeni modelinin menzili artacak mı? 350 ve 600 kilometre menzile sahip olacak yeni model, V2L olarak adlandırılan bataryadan elektrikli aletlere enerji aktarımı özelliğine sahip olacak. 3 | 10