TOKİ 20 bin konut satışı başlıyor: Hangi illerde ev var? İşte tam liste ve TOKİ başvuru detayları...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tarafından duyurulan TOKİ'nin 64 ilde başlattığı 20 bin konut satışı kampanyası pazartesi günü başlıyor. Dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını amaçlayan projede kura, başvuru ve ikametgah şartı aranmıyor. Peki hangi illerde konut satışı olacak? Başvuru için ne yapmak gerekiyor? İşte mahalle mahalle tam liste ve örnek ödeme planı...
Ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşlara yönelik konut projelerine bir yenisi daha eklendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 81 ilde hayata geçirilen 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nin ardından yeni bir satış kampanyasını devreye aldı.
"64 İLDE 20 BİN KONUT SATILACAK"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda açık satış kampanyasının 5'i deprem bölgesini kapsayan 64 ilde başladığını açıkladı. Bakan Kurum, "TOKİ Başkanlığımızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkaracağız." dedi.
İLK KONUT SATIŞLARI BAŞLIYOR
Kura, başvuru bedeli ve ikametgah şartının aranmadığı proje için geri sayım başladı. TOKİ kurasız açık satış kampanyası kapsamında başvurular 15 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 17 Temmuz 2026 tarihinde ise sona erecek.
KURA VE BAŞVURU BEDELİ YOK, İLK GELEN ALACAK
TOKİ'nin satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut, diğer projelerin aksine kurasız ve başvuru bedeli alınmadan vatandaşa sunulacak. Öne çıkan bir diğer avantaj ise ikametgah şartının bulunmaması.
Vatandaşlar Ankara, İzmir başta olmak üzere 64 ildeki projelere başvurarak istediği konutu, başvuru önceliğine göre alabilecek.
İkametgah şartı, ilgili bankaların veya TOKİ tarafından yapılacak duyuruya göre proje bazlı değişiklik gösterebilir.