TOKİ 20 bin konut satışı başlıyor: Hangi illerde ev var? İşte tam liste ve TOKİ başvuru detayları...

KURA VE BAŞVURU BEDELİ YOK, İLK GELEN ALACAK

TOKİ'nin satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konut, diğer projelerin aksine kurasız ve başvuru bedeli alınmadan vatandaşa sunulacak. Öne çıkan bir diğer avantaj ise ikametgah şartının bulunmaması.

Vatandaşlar Ankara, İzmir başta olmak üzere 64 ildeki projelere başvurarak istediği konutu, başvuru önceliğine göre alabilecek.

İkametgah şartı, ilgili bankaların veya TOKİ tarafından yapılacak duyuruya göre proje bazlı değişiklik gösterebilir.