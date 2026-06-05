TOKİ 20 bin konutu satışa çıkarıyor: Başvuru şartları neler, kimler yararlanabilir? İşte ödeme planı
Ev almak isteyen vatandaşlar için önemli bir gelişme yaşandı. TOKİ, 20 bin konutu kurasız satışa çıkarıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "64 ilde orta gelirli vatandaşların erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlar kurasız satılacak" dedi. İşte detaylar...
Ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşa hükümetten yeni bir müjde geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 20 bin konutu kurasız satışa çıkardı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda açık satış kampanyasının 5'i deprem bölgesini kapsayan 64 ilde başladığını açıkladı.
Bakan Kurum, "Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. Buradaki amaç, kira fiyatlarını düşürmek. Yeni, sağlam, sosyal altyapısı olan binalara baktığınızda neredeyse kiraya yakın bir fiyatla vatandaşımız burada oturabilecek. Yani 1-1.5 milyon TL tasarrufu olan bir vatandaşımız, kira öder gibi ev alabiliyor" dedi.
Peki konutlar nasıl alınacak? İşte yanıtı...