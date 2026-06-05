TOKİ 20 bin konutu satışa çıkarıyor: Başvuru şartları neler, kimler yararlanabilir? İşte ödeme planı

Bakan Kurum, "Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. Buradaki amaç, kira fiyatlarını düşürmek. Yeni, sağlam, sosyal altyapısı olan binalara baktığınızda neredeyse kiraya yakın bir fiyatla vatandaşımız burada oturabilecek. Yani 1-1.5 milyon TL tasarrufu olan bir vatandaşımız, kira öder gibi ev alabiliyor" dedi.

Peki konutlar nasıl alınacak? İşte yanıtı...