TOKİ 21 ildeki 102 iş yerini açık artırmayla satacak: İşte satışların yapıldığı şehirler
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), mülkiyetinde bulunan 21 ildeki 102 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.
TOKİ'den edinilen bilgiye göre, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Bartın, Çorum, Gümüşhane, Isparta, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Niğde, Şanlıurfa, Trabzon, Uşak ve Osmaniye'de bulunan 102 iş yeri satılacak.
Açık artırma, 28 Ağustos Perşembe saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul hizmet binasında gerçekleştirilecek. İstekliler, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresi üzerinden teklif verebilecek.