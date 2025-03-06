TOKİ 250 bin konut kampanyası ne zaman başlayacak? Kimler yararlanacak? Satış ne zaman yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk kez geçen yıl 250 bin sosyal konut yapılacağını açıkladı. Kurum, bu kampanya için için 2025 yılı sonunu işaret etti. Dolayısıyla kampanya 2025 yılı sonunda başlayacak. Bu tarih öncesi herhangi bir konut satışı ve kura çekimi yapılmayacak.