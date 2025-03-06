TOKİ 250 bin konut kampanyası ne zaman başlayacak? Kimler yararlanacak? Satış ne zaman yapılacak?
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 250 bin sosyal konut için hazırlık yapıyor. Peki bu konutlar ne zaman yapılacak, kimler yararlanacak ve konut satışları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk kez geçen yıl 250 bin sosyal konut yapılacağını açıkladı. Kurum, bu kampanya için için 2025 yılı sonunu işaret etti. Dolayısıyla kampanya 2025 yılı sonunda başlayacak. Bu tarih öncesi herhangi bir konut satışı ve kura çekimi yapılmayacak.
Şubat ayı başında Kurum’un imzasıyla 81 ilin valiliklerine sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için genelge gönderildi ve yeterli büyüklükte, öncelikli olarak Hazine veya belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi talep edildi.
250 bin konut projesinin başlaması için önce valiliklerin arsa belirlemesi gerekiyor ve bu çalışmanın yıl sonuna kadar sürmesi planlanıyor.