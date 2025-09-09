  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. TOKİ, 30 ildeki 312 taşınmazını açık artırma ile satışa sunuyor: İşte katılım şartları ve detaylar

TOKİ, 30 ildeki 312 taşınmazını açık artırma ile satışa sunuyor: İşte katılım şartları ve detaylar

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 30 ildeki 312 arsa ve taşınmazı yarın açık artırma ile satışa sunacak. Açık artırmalar, Ankara ve İstanbul’daki salonlarda fiziki katılımın yanı sıra internet üzerinden çevrim içi olarak da gerçekleştirilecek. İşte katılım için bilinmesi gereken detaylar…

TOKİ, 30 ildeki 312 taşınmazını açık artırma ile satışa sunuyor: İşte katılım şartları ve detaylar - Sayfa 1

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 30 ildeki 312 arsa ve taşınmazı yarın açık artırma ile satışa sunacak.

1 | 10
TOKİ, 30 ildeki 312 taşınmazını açık artırma ile satışa sunuyor: İşte katılım şartları ve detaylar - Sayfa 2

KATILIM İÇİN KRİTİK DETAYLAR

Açık artırmalar, Ankara ve İstanbul’daki salonlarda fiziki katılımın yanı sıra internet üzerinden çevrim içi olarak da gerçekleştirilecek. İşte katılım için bilinmesi gereken detaylar…

2 | 10
TOKİ, 30 ildeki 312 taşınmazını açık artırma ile satışa sunuyor: İşte katılım şartları ve detaylar - Sayfa 3

Taşınmazların satışları için açık artırmalar, 10 Eylül saat 10.30'da başlayacak, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla ve internet üzerinden çevrim içi yapılacak.

3 | 10
TOKİ, 30 ildeki 312 taşınmazını açık artırma ile satışa sunuyor: İşte katılım şartları ve detaylar - Sayfa 4

KATILIM KOŞULLARI

Emlak Yönetim tarafından gerçekleştirilecek açık artırmaya katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler için katılım koşulları duyuruldu.

4 | 10