TOKİ, 36 ilde 245 arsa satacak: Açık artırma ne zaman yapılacak? Satış yapılacak iller ve tarihleri

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlara uygun fiyatlı arsa edinme fırsatı sunmaya devam ediyor. Son olarak TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere toplam 36 ilde 245 arsayı açık artırma usulü ile satışa çıkaracağını duyurdu.