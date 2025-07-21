TOKİ, 36 ilde 245 arsa satacak: Açık artırma ne zaman yapılacak? Satış yapılacak iller ve tarihleri
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), açık artırma yöntemiyle arsa satışı yapacak. Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında olduğu toplam 36 ilde 245 arsa satışa sunulacak. Bu noktada ''TOKİ arsa satışı açık artırma ne zaman, hangi illerde yapılacak?'' soruları yanıt aramaya başladı. Alıcılar, arsalara yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 40 peşinat 36 ay vade ile sahip olabilecek. Peki, TOKİ 245 arsa satışı ne zaman, ödeme planı nasıl? İşte TOKİ arsa satışı açık artırma tarihi, saati, ödeme planı ve konu hakkında detaylı bilgiler...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlara uygun fiyatlı arsa edinme fırsatı sunmaya devam ediyor. Son olarak TOKİ İstanbul, Ankara ve İzmir dahil olmak üzere toplam 36 ilde 245 arsayı açık artırma usulü ile satışa çıkaracağını duyurdu.
Detayları öğrenmek isteyenler ''TOKİ arsa satışı açık artırma ne zaman, hangi illerde yapılacak?'' sorularını gündeme taşıdı. TOKİ açık artırma tarihi ve ödeme planı belli oldu.
Peki, TOKİ 245 arsa satışı ne zaman, ödeme planı nasıl, peşinat ne kadar, vade sayısı kaç?
İşte, TOKİ arsa satışı tarihi, saati ve ödeme planı hakkında merak edilen tüm detaylar…