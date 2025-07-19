TOKİ, 36 ilde 245 taşınmazı açık artırmayla satışa sunacak: İşte ödeme seçenekleri
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), mülkiyetinde bulunan 36 ildeki 245 arsayı açık artırma yoluyla satışa sunacak.
ÖDEME SEÇENEKLERİ
Alıcılar; konut, ticaret, turizm, tarım, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, kentsel çalışma, lojistik, sosyal-kültürel tesis ve akaryakıt istasyonu niteliğindeki arsaları yüzde 25 peşinatla 48 ay vadeli ya da yüzde 40 peşinatla 36 ay vadeli ödeme seçenekleriyle satın alabilecek. Peşin alımlarda ise yüzde 15 indirim fırsatı sunulacak.
MUHAMMEN BEDEL
Muhammen bedeli 15 milyar 725 milyon 393 bin 405 lira olan toplam 3 milyon 699 bin 431 metrekare büyüklüğündeki Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Uşak'taki 245 arsa, açık artırmayla satılacak.