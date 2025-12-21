TOKİ 37 ilde 252 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 37 ilde yer alan toplam 252 arsayı satışa sunmaya hazırlanıyor. İstanbul ve Ankara'da yapılacak açık artırmalarda katılımcılar, istedikleri arsayı 48 aya kadar vade seçeneğiyle satın alabilecek. Peşin ödeme yapmayı tercih eden alıcılar için ise yüzde 15 indirim imkânı sağlanacak. Satış kapsamındaki arsaların hangi illerde bulunduğu ile açık artırmaların gerçekleştirileceği tarih merak edilirken, sürece dair tüm ayrıntılar netlik kazandı. İşte, TOKİ 37 ilde 252 arsa satışının detayları...
TOKİ, Türkiye genelinde 37 ilde yer alan 252 arsayı satışa çıkardı. Açık artırma usulüyle yapılacak satışlarda arsalar, İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirilecek kapalı müzayedelerle alıcılarını bulacak.
Müzayedeye katılmak isteyenlerin, satış öncesinde 100 bin TL’den başlayıp 10 milyon TL’ye kadar değişen bedellerde katılım teminatı yatırması şart koşuluyor. TOKİ’nin 37 ildeki 252 arsalık satışına ilişkin tüm ayrıntılar belli oldu.
Peki, TOKİ 252 arsa satışı ne zaman, nerede? İşte detaylar...
TOKİ 37 İL 252 ARSA SATIŞI NEREDE VE NE ZAMAN?
TOKİ arsa satışı 25 Aralık 2025 tarihinde saat 10.30'da aşağıdaki adreslerde yapılacak:
- İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
- İlkbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle/Ankara
ARSALAR NEREDE?
Antalya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Rize, Samsun, Malatya, Sivas, Bitlis, Elazığ, Mersin, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Siirt, Muş, Aydın, Balıkesir.