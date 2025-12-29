TOKİ 40 ilde 89 konut ve 442 iş yerini satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 40 ilde yer alan toplam 531 gayrimenkulü satışa sunmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda 89 konut ve 442 iş yeri, üç gün sürecek açık artırma ile yeni sahiplerini bulacak. Satış sürecine katılmak isteyenler, muzayede.emlakyonetim.com.tr adresi üzerinden de teklif verebilecek. İşte, TOKİ gayrimenkul satışı ödeme planı ve tarihine dair detaylar…
TOKİ, 40 ilde bulunan 89 konut ve 442 iş yeri olmak üzere toplam 531 gayrimenkulü satışa sunuyor. Üç gün sürecek müzayede, Ankara ve İstanbul’daki TOKİ hizmet binalarında gerçekleştirilecek; dileyenler çevrim içi olarak da teklif verebilecek.
Ayrıca satışa katılacakların, satın almak istedikleri gayrimenkulün bedeline göre 1 milyon TL’ye kadar çıkabilen katılım teminatını yatırmaları gerekecek.
İşte, TOKİ’nin 40 ilde gerçekleştireceği 531 gayrimenkul satışına dair ayrıntılar…
TOKİ 40 İLDE 531 GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?
TOKİ 40 ilde 531 gayrimenkul satışını 7-8-9 Ocak 2026 tarihinde saat 10.30'da yapacak. Müzayede şu adreslerde düzenlenecek:
Ankara İlbank Sosyal Tesisleri Yenimahalle/Ankara
TOKİ İstanbul Hizmet Binası Küçükçekmece/İstanbul
GAYRİMENKULLER NEREDE?
89 konut; Adana, Bitlis, İstanbul ve Nevşehir'de,
442 iş yeri ise: Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bilecik, Çankırı, Düzce, Edirne, Erzurum, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Sakarya, Tekirdağ, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta yer alıyor.