TOKİ 44 ilde 882 arsayı satışa çıkarıyor: Arsa satışı ne zaman yapılacak, ödeme planı nasıl olacak?
TOKİ, 44 ilde 882 arsayı satışa çıkarıyor. Açık artırma yöntemi ile satılacak arsalar konut, ticaret, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal-kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliği taşıyor. Peki arsa satışı ne zaman yapılacak, ödeme planı nasıl olacak? İşte detaylar...
TOKİ 44 ilde, muhammen bedeli 19 milyar 944 milyon 922 bin 589 lira olan toplam 8 milyon 543 bin 235 metrekare büyüklüğündeki 882 arsayı satışa çıkarıyor.
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Üç gün sürecek açık artırma ile alıcılarını bulacak arsalara yüzde 25 peşinat, 48 ay vade veya yüzde 40 peşinat, 36 ay vade ile sahip olunabilecek.
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