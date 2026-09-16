TOKİ 47 ilde 405 arsayı 255 bin TL’den satışa sundu: İşte başvuru tarihleri ve tüm detaylar
TOKİ, 47 ilde toplam 405 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. 255 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak arsalar için 48 aya varan vade seçeneği bulunuyor. İşte detaylar...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren TOKİ, 47 ildeki 405 arsayı açık artırma ile satışa sunacak. Taşınmazlar için belirlenen başlangıç bedeli 255 bin lira olarak duyuruldu.
Satış ihaleleri 29-30 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenecek. Arsaların büyük bölümünde alıcılara yüzde 25 peşinat ve 48 aya varan vade seçeneği sunulurken, bazı taşınmazlar yalnızca peşin ödeme yöntemiyle satışa çıkarılacak.
Satışa çıkarılan 405 arsanın toplam büyüklüğü 1 milyon 767 bin 982 metrekare, toplam muhammen bedeli ise 10 milyar 780 milyon 468 bin 297 lira olarak açıklandı.