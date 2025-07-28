TOKİ 47 ilde 508 gayrimenkul satacak: Satışa sunulan taşınmazlar hangi illerde? İşte tarihler...
TOKİ, Türkiye'nin 47 ilinde yer alan toplam 508 adet konut ve iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa sunuyor. Ankara ve İstanbul'da fiziki olarak gerçekleştirilecek müzayedelere, dileyen alıcılar internet üzerinden çevrim içi olarak da katılım sağlayabilecek. Türkiye genelinden herkesin erişimine açık olan bu ihaleye katılmak isteyenlerin, taşınmazın değerine göre belirlenen tutarda katılım teminatı yatırmaları gerekiyor. Teminat bedelleri, gayrimenkulün niteliğine ve bulunduğu şehre göre 100 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişiyor. İşte detaylar...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 47 ilde konut ve iş yeri niteliğinde toplam 508 adet taşınmazın satışa çıkarılacağını duyurdu. Satışlar, hem Ankara hem de İstanbul’daki açık artırma salonlarında fiziki olarak gerçekleştirilecek; ayrıca dileyen yatırımcılar, internet üzerinden çevrim içi teklif vererek de sürece katılabilecek.
Satış şartlarına göre; konutlar yüzde 25 peşinatla 72 ay vade, iş yerleri ise yüzde 30 peşinatla 60 ay vade seçenekleriyle alıcı bulacak.
Peki, satışa sunulan taşınmazlar hangi illerde, hangi özellikleri taşıyor? İşte il il ayrıntılı liste ve merak edilen tüm detaylar...
TOKİ 47 İL 508 GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?
TOKİ, 508 gayrimenkulu 30-31 Temmuz saat 10.30'da yapılacak müzayede ile satacak. İsteyenler, müzayede çevrim içi teklif de verebilecek. Müzayede için belirlenen adresler şöyle;
İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
Ankara Bilkent ve Otel Konferans Merkezi Çankaya/Ankara