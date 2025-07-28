TOKİ 47 ilde 508 gayrimenkul satacak: Satışa sunulan taşınmazlar hangi illerde? İşte tarihler...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 47 ilde konut ve iş yeri niteliğinde toplam 508 adet taşınmazın satışa çıkarılacağını duyurdu. Satışlar, hem Ankara hem de İstanbul’daki açık artırma salonlarında fiziki olarak gerçekleştirilecek; ayrıca dileyen yatırımcılar, internet üzerinden çevrim içi teklif vererek de sürece katılabilecek.