TOKİ 47 ildeki 508 taşınmazı açık artırmayla satacak: İşte başvuru tarihi ve satış yapılacak iller
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), mülkiyetinde bulunan 47 ildeki 508 taşınmazı 30-31 Temmuz'da açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.
Söz konusu taşınmazlar "açık artırma" yöntemiyle, 34 ilde 158'i konut, 30 ilde ise 350'si iş yeri olacak şekilde satılacak.
Açık artırma ihalesinde taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacak. TOKİ 34 ildeki konutları, yüzde 25 peşin ya da 72 ay vadeli olarak satışa çıkaracak.
158 konutun satılacağı iller, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Nevşehir, Niğde, Sinop, Trabzon, Tunceli ve Yozgat olacak.