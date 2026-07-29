TOKİ, 49 ilde 737 arsayı açık artırmayla satışa çıkarıyor: İşte şartları
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 49 İlde 737 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa çıkaracak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 49 ilde bulunan toplam 737 arsayı 12, 13 ve 14 Ağustos 2026 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.
Alıcılar; konut, ticaret, turizm, tarım, sanayi, spor, özel eğitim, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, akaryakıt tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 30 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak.
Muhammen bedeli 18 milyar 724 milyon 303 bin 30 lira olan toplam 2 milyon 777 bin 954 metrekare büyüklüğündeki Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Van, Yalova ve Zonguldak'ta bulunan 737 arsa açık artırmayla satılacak.