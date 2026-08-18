TOKİ 51 ilde 540 gayrimenkulu satışa çıkarıyor: İşte detaylar ve ödeme şartları
TOKİ, 51 ildeki gayrimenkulleri alıcılarla buluşturmak üzere müzayede düzenleyecek. 19-20 Ağustos’ta gerçekleştirilecek açık artırmada her taşınmaz için farklı ödeme koşulları uygulanacak. İşte detaylar...
TOKİ’nin açıklamasına göre, 51 ilde toplam 540 gayrimenkul satışa sunulacak. Müzayedeye katılmak isteyenler başvurularını hem yüz yüze hem de internet üzerinden gerçekleştirebilecek.
Konut ve iş yerleri için teminat tutarları taşınmazların muhammen bedellerine göre belirlenirken, teminat bedelleri 80 bin lira ile 3 milyon lira arasında değişecek.
TOKİ 51 İLDE 540 GAYRİMENKUL SATIŞI İÇİN TEMİNAT BEDELİ NE KADAR?
Açık Artırma Toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracaklardır. Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmekte olup;