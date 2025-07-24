TOKİ 56 ilde 642 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 56 ilde toplam 642 adet arsayı satışa sunuyor. 5-6 Ağustos 2025 tarihlerinde düzenlenecek müzayedeye isteyenler fiziki olarak katılabileceği gibi, çevrim içi teklif vererek de alım yapabilecek. Satışa çıkarılan arsalar, yüzde 25 peşinatla ve 24 aya varan vadeyle satın alınabilecek. Ayrıca, ödemeyi peşin yapmak isteyen alıcılara yüzde 20 oranında indirim imkânı da sağlanacak. İşte TOKİ'nin arsa satışına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...
TOKİ, 56 ilde yer alan toplam 642 muhtelif arsayı satışa sunuyor. Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek müzayedelere fiziki olarak katılamayanlar, çevrim içi teklif vererek de sürece dahil olabilecek. Müzayedeye katılmak isteyenlerin, arsanın muhammen bedeline göre değişen tutarda katılım teminatı yatırmaları gerekiyor. Bu teminat bedelleri 10 bin TL ile 21 milyon 600 bin TL arasında farklılık gösteriyor.
Peki, hangi illerde hangi arsalar satışa çıkıyor? Ödeme koşulları, peşin alımlarda sağlanan indirimler ve vadeli seçenekler neler? İşte, merak edilen tüm detaylar...
TOKİ 56 İLDE 642 ARSA SATIŞI NE ZAMAN, ARSALAR HANGİ İLDE?
TOKİ, arsa satışını saat 10.30 şu iki adreste gerçekleştirecek;
- TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul
- İlkbank Sosyal Tesisleri Macunköy Yenimahalle/Ankara
5 Ağustos 2025 Salı Lot 001-324
Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yalova, Yozgat.
6 Ağustos 2025 Çarşamba Lot 325-642
Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Bingöl, Bitlis, Düzce, Erzincan, Eskişehir, Gümüşhane, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Şırnak, Trabzon, Van.
KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen Bedeli 100.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 10.000 TL,
Muhammen Bedeli 100.001 TL ile 500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,
Muhammen Bedeli 500.001 TL ile 1.500.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 130.000 TL,
Muhammen Bedeli 1.500.001 TL ile 3.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 350.000 TL,
Muhammen Bedeli 3.000.001 TL ile 4.900.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 600.000 TL,