TOKİ 56 ilde 642 arsa satacak: İşte satış yapılacak iller ve başvuru tarihleri...

TOKİ, 56 ilde yer alan toplam 642 muhtelif arsayı satışa sunuyor. Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek müzayedelere fiziki olarak katılamayanlar, çevrim içi teklif vererek de sürece dahil olabilecek. Müzayedeye katılmak isteyenlerin, arsanın muhammen bedeline göre değişen tutarda katılım teminatı yatırmaları gerekiyor. Bu teminat bedelleri 10 bin TL ile 21 milyon 600 bin TL arasında farklılık gösteriyor.

Peki, hangi illerde hangi arsalar satışa çıkıyor? Ödeme koşulları, peşin alımlarda sağlanan indirimler ve vadeli seçenekler neler? İşte, merak edilen tüm detaylar...