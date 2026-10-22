TOKİ 61 ilde 725 arsa satacak: Fiyatlar 400 bin TL'den başlıyor! İşte satış yapılacak iller...

Ülke genelinde 61 ayrı şehirde bulunan, yaklaşık 3 milyon 450 bin 367 m2 büyüklüğe sahip 725 adet arsa toplam 29 milyar 146 milyon 300 bin lira vadeli muhammen bedelle (bazı taşınmazlar peşin bedelle satılacaktır) “Açık Arttırma” yöntemi ile satışa sunulacak.