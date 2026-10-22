TOKİ 61 ilde 725 arsa satacak: Fiyatlar 400 bin TL'den başlıyor! İşte satış yapılacak iller...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 61 ilde bulunan 725 arsayı 5-6 Kasım 2026 tarihlerinde açık artırmayla satışa sunacak. Arsaların başlangıç fiyatı ise 400 bin lira olarak belirlendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 61 ilde 725 arsayı 05 - 06 Kasım 2026 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak. Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor.
Alıcılar; konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalara, belirlenen lotlarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak.
Ülke genelinde 61 ayrı şehirde bulunan, yaklaşık 3 milyon 450 bin 367 m2 büyüklüğe sahip 725 adet arsa toplam 29 milyar 146 milyon 300 bin lira vadeli muhammen bedelle (bazı taşınmazlar peşin bedelle satılacaktır) “Açık Arttırma” yöntemi ile satışa sunulacak.