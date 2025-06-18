TOKİ açık artırma ile birçok ilde arsa satışına başlıyor! İşte katılım şartları ve ödeme planı

Satışa çıkarılacak arsalar için ihale takvimi TOKİ tarafından duyuruldu. Ayrıca, arsa satışlarında vadeli ödeme seçeneğinin yanı sıra peşin ödemelerde indirim imkânı da sağlanacak. Peki, TOKİ arsa satışları ne zaman ve hangi illerde yapılacak? İşte detaylar…