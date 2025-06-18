TOKİ açık artırma ile birçok ilde arsa satışına başlıyor! İşte katılım şartları ve ödeme planı
TOKİ, 41 ilde 306 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Konut, ticaret, turizm, tarım, hayvancılık, sağlık, eğitim, sanayi, plansız arsalar, sosyal ve kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyonu alanı gibi çeşitli niteliklere sahip arsalar için vadeli ödeme imkânı da sağlanacak. Peki, TOKİ arsa satışları ne zaman yapılacak ve hangi illeri kapsayacak?
TOKİ’nin arsa satışları, yapılacak açık artırma ile yeniden gündeme geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 41 ilde toplam 306 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.
Satışa çıkarılacak arsalar için ihale takvimi TOKİ tarafından duyuruldu. Ayrıca, arsa satışlarında vadeli ödeme seçeneğinin yanı sıra peşin ödemelerde indirim imkânı da sağlanacak. Peki, TOKİ arsa satışları ne zaman ve hangi illerde yapılacak? İşte detaylar…
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 41 ilde yer alan toplam 306 arsayı 19-20 Haziran 2025 tarihlerinde açık artırma yoluyla satışa sunacak.