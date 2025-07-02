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TOKİ açık artırmayla ev ve iş yeri satacak!

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Temmuz ayında da konut, iş yeri satışlarını açık artırma yöntemiyle sürdürüyor. Ay boyunca devam edecek satış programı kapsamında, farklı illerde toplam 643 konut ve 232 iş yeri yeni sahiplerini bulacak. Açık artırmalar 1 Temmuz'da başladı ve 3 Temmuz'a kadar devam edecek.

TOKİ açık artırmayla ev ve iş yeri satacak! - Sayfa 1

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından düzenlenen açık artırmalar başladı. İstanbul’daki TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu ile Ankara’daki İlbank Sosyal Tesisleri’nde yapılan etkinliklere fiziki olarak katılım mümkün.

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TOKİ açık artırmayla ev ve iş yeri satacak! - Sayfa 2

Ayrıca, isteyen vatandaşlar açık artırmalara Emlak Müzayede platformu üzerinden çevrim içi olarak da katılabiliyor. Ancak çevrim içi katılım için başvuruların, satıştan en az bir iş günü önce tamamlanması gerekiyor.

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TOKİ açık artırmayla ev ve iş yeri satacak! - Sayfa 3

Açık artırma programı 1 Temmuz itibarıyla başladı. Satışlar kapsamında ilk etapta;

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TOKİ açık artırmayla ev ve iş yeri satacak! - Sayfa 4

2 Temmuz Salı günü Samsun’da: 257 konut ve 16 iş yeri,

3 Temmuz Çarşamba günü Bingöl’de: 165 konut ve 150 iş yeri,

3 Temmuz Çarşamba Diyarbakır’da: 40 konut satışa çıkacak.

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