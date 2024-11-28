TOKİ arsa satışında 2. gün: 28 Kasım'da hangi illerdeki arsalar satılacak? Ödeme planı nasıl?
Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 43 ilde 825 arsayı satışa çıkardı. Dün ilk etabı tamamlanan arsa satışında sıra ikinci güne geldi. Bugün Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bursa, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kocaeli, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ'daki arsalar satılacak. İşte TOKİ'nin arsa satışı hakkında merak edilen soruların yanıtları..
TOKİ, 43 ilde 825 arsa satışı dün itibarıyla başladı. Toplamda üç gün sürecek açık artırmada her gün farklı illerdeki arsalar satılıyor.
Bugün Hatay, Bursa, Tekirdağ gibi illerdeki arsalar satılacak. Alıcılar yüzde 25 veya yüzde 40 peşinat vererek ilgilendikleri arsayı satın alabilecek. İşte TOKİ'nin 43 ilde 825 arsa satışıyla ilgili detaylar...
TOKİ 43 İLDE 825 ARSA SATIŞI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIYOR?
TOKİ arsa satışı, açık artırma yöntemiyle 27-28-29 Kasım 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak.