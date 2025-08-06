TOKİ ayda 11.495 TL'ye 2+1, 13.740 TL'ye 3+1 daire satacak: İşte başvuru şartları ve ödeme koşulları
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok ilde belirli aralıklarla konut satışları gerçekleştiriyor. Genellikle 120, 180 ya da 240 ay vadeyle satışa sunulan bu konutlar, dar gelirli vatandaşların bütçesine uygun seçenekler de içeriyor. Bu nedenle TOKİ’nin konut projeleri, Türkiye genelinde yoğun ilgi görüyor. Son olarak 2+1 ve 3+1 konutları kapsayan yeni bir proje daha duyuruldu.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde belirli dönemlerde konut satışları gerçekleştiriyor. Satışa sunulan daireler, uygun fiyat ve ödeme koşulları sayesinde özellikle dar gelirli vatandaşlar için cazip hale geliyor.
TOKİ'nin sunduğu konutlar genellikle 120, 180 veya 240 ay vade seçenekleriyle alıcılara sunuluyor. Son olarak 180 ay vadeyle satışa çıkarılacak 2+1 ve 3+1 konutları kapsayan yeni bir proje daha duyuruldu. Açıklanan yeni projeyle birlikte onlarca dairenin satışa sunulacağı belirtildi. Peki, proje kapsamındaki detaylar neler?
TOKİ ANKARA'DA DAİRE SATACAK
TOKİ tarafından Ankara ili Evren ilçesi Çıkınağıl mahallesi 154 konut ve 2 adet dükkan kapsamında üretilecek 107 dairenin satışa çıkartılacağı duyuruldu. Dairelerden 92'si 2+1 ve 15'i 3+1 olarak duyuruldu.