TOKİ ayda 11.495 TL'ye 2+1, 13.740 TL'ye 3+1 daire satacak: İşte başvuru şartları ve ödeme koşulları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde belirli dönemlerde konut satışları gerçekleştiriyor. Satışa sunulan daireler, uygun fiyat ve ödeme koşulları sayesinde özellikle dar gelirli vatandaşlar için cazip hale geliyor.