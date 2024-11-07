TOKİ dev kampanyayı duyurdu! 235 bin lira peşinatla 3+1 daire fırsatı: İşte detaylar
TOKİ, dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat sundu. Fahiş ev fiyatları nedeniyle ev sahibi olamayanlar için yeni bir proje başlatan TOKİ, 3+1 daireleri 235 bin lira peşinatla satışa sunacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut sahibi olmak isteyenler için yeni bir projeyi başlattı.
Uygun fiyatlarla konforlu yaşam alanları sunmayı hedefleyen proje, Türkiye'nin farklı illerinde hayata geçirilecek.
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Kocadere Mahallesi'nde başlayan projede, toplam 326 konut satışa sunulacak. Peki, TOKİ konut projesine başvurular nereden yapılacak? İşte tüm detaylar...