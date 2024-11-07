TOKİ dev kampanyayı duyurdu! 235 bin lira peşinatla 3+1 daire fırsatı: İşte detaylar

BAŞVURULAR TOKİ’NİN İNTERNET SİTESİNDEN YAPILIYOR

Projede 3+1 daire seçenekleri sunuluyor. Daireler için belirlenen peşinat tutarı yüzde 10 olarak hesaplanırken, zemin kat dairelerde bu tutar 235 bin TL, üst kat dairelerde ise 264.960 TL’ye kadar çıkabiliyor.