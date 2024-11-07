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  4. TOKİ dev kampanyayı duyurdu! 235 bin lira peşinatla 3+1 daire fırsatı: İşte detaylar

TOKİ dev kampanyayı duyurdu! 235 bin lira peşinatla 3+1 daire fırsatı: İşte detaylar

TOKİ, dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat sundu. Fahiş ev fiyatları nedeniyle ev sahibi olamayanlar için yeni bir proje başlatan TOKİ, 3+1 daireleri 235 bin lira peşinatla satışa sunacak.

TOKİ dev kampanyayı duyurdu! 235 bin lira peşinatla 3+1 daire fırsatı: İşte detaylar - Sayfa 1

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut sahibi olmak isteyenler için yeni bir projeyi başlattı.

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TOKİ dev kampanyayı duyurdu! 235 bin lira peşinatla 3+1 daire fırsatı: İşte detaylar - Sayfa 2

Uygun fiyatlarla konforlu yaşam alanları sunmayı hedefleyen proje, Türkiye'nin farklı illerinde hayata geçirilecek.

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TOKİ dev kampanyayı duyurdu! 235 bin lira peşinatla 3+1 daire fırsatı: İşte detaylar - Sayfa 3

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Kocadere Mahallesi'nde başlayan projede, toplam 326 konut satışa sunulacak. Peki, TOKİ konut projesine başvurular nereden yapılacak? İşte tüm detaylar...

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TOKİ dev kampanyayı duyurdu! 235 bin lira peşinatla 3+1 daire fırsatı: İşte detaylar - Sayfa 4

BAŞVURULAR TOKİ’NİN İNTERNET SİTESİNDEN YAPILIYOR

Projede 3+1 daire seçenekleri sunuluyor. Daireler için belirlenen peşinat tutarı yüzde 10 olarak hesaplanırken, zemin kat dairelerde bu tutar 235 bin TL, üst kat dairelerde ise 264.960 TL’ye kadar çıkabiliyor.

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