TOKİ duyurdu: 6964 TL taksit ile ev sahibi olma fırsatı!

Hangi illerde başvurular başladı?

E Devlet üzerinden yapılan duyurulara göre, konut başvuruları şu anda Kastamonu ve Çorum illerinde başladı. Ancak, önümüzdeki günlerde Ankara, Kırıkkale ve Muğla'da da başvuruların açılacağı belirtildi. Haziran sonrası başvurular için ise birçok ilde konut talepleri alınacak.