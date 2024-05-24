TOKİ duyurdu: 6964 TL taksit ile ev sahibi olma fırsatı!
Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ev sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, Kastamonu ve Çorum illerinde konut başvurularının başladığı duyuruldu. İşte detaylar...
Konut fiyatları
TOKİ'nin sunmuş olduğu konutlar, 6964 TL gibi uygun taksitlerle başlıyor. 2+1 ve 3+1 şeklindeki konutların başlangıç fiyatları ve taksit ödeme detayları, ev sahibi olmak isteyenler için oldukça cazip görünüyor.
Hangi illerde başvurular başladı?
E Devlet üzerinden yapılan duyurulara göre, konut başvuruları şu anda Kastamonu ve Çorum illerinde başladı. Ancak, önümüzdeki günlerde Ankara, Kırıkkale ve Muğla'da da başvuruların açılacağı belirtildi. Haziran sonrası başvurular için ise birçok ilde konut talepleri alınacak.
Başvuru şartları
TOKİ konutlarına başvuruda bulunmak isteyenlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekiyor. Bunlar arasında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma, daha önce TOKİ'den konut satın almamış olma gibi kriterler bulunuyor. Ayrıca, başvuru sahiplerinin yalnızca bir adet başvuru yapabilmeleri ve başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içinde ikamet etmeleri veya il nüfusuna kayıtlı olmaları gerekiyor.
Başvurular nasıl yapılıyor?
Başvurular, e devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Çorum ve Kastamonu için başvurular şu an alınmaya başladı. Diğer iller içinse başvuruların Haziran ayı ve sonrasında başlayacağı duyuruldu.
Ev sahibi olmak isteyenler için bu fırsatlar kaçırılmayacak cinsten! Detaylı bilgi ve başvuru için TOKİ'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.