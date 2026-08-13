TOKİ evleri için geri sayım başladı! 51 ilde 540 gayrimenkul satışa çıkıyor İşte peşinat ve şartlar
TOKİ üzerinden ev ve işyeri sahibi olmak isteyenler için başvuru tarihi ve şartlar belli oldu. TOKİ, 51 ilde 540 gayrimenkulü açık artırma yolu ile satışa çıkarıyor.
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TOKİ 51 ilde 540 gayrimenkulü satışa çıkarıyor: Konut ve iş yerlerinde ödeme seçenekleri belli oldu
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19 ve 20 Ağustos'ta düzenlenecek satışlarda konutlar için yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade, iş yerleri için ise yüzde 10 peşinatla 120 aya kadar vade imkanı sunulacak.
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