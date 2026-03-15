TOKİ İstanbul sosyal konut kurası için geri sayım: 1+1 ve 2+1 konutların ödeme detayları netleşti
TOKİ’nin İstanbul’da hayata geçireceği 100 bin sosyal konut projesinde kura çekimi bayram sonrası yapılacak. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar "TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? 2026 İstanbul TOKİ kura sonuçları hangi gün açıklanacak?" gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Resmî sitede kesin tarih henüz paylaşılmasa da 1+1 ve 2+1 konutların satış fiyatları ile 240 ay vadeli ödeme planı ise netleşti. İşte detaylar...
TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinin İstanbul ayağı için bekleyiş sürüyor. Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası’nda inşa edilmesi planlanan toplam 100 bin konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi için milyonlarca başvuru sahibi, resmi takvimin açıklanmasını bekliyor.
İstanbul’daki kura sürecinin ne zaman başlayacağı ise projeye başvuran vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.
KURA ÇEKİMİ BAYRAMDAN SONRA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’daki 100 bin sosyal konut için kura çekiminin bayramdan sonra yapılacağını açıkladı.