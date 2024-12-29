TOKİ İstanbul'da 153 konut ve 71 iş yerini satışa çıkarıyor: İşte başvuru tarihi ve ödeme planı...
TOKİ, İstanbul'da toplam 153 konut ve 71 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. Sadece bir gün sürecek müzayedeye, fiziki katılımın yanı sıra çevrim içi olarak da dahil olunabilecek. Açık artırmaya katılmak isteyenlerin öncelikle katılım teminatı ödemesi yapması gerekiyor. İşte, TOKİ İstanbul müzayedesi hakkında tüm detaylar…
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul'da toplam 153 konut ve 71 iş yerini müzayede yöntemiyle satışa sunacak.
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Açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek müzayedeye katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden teminat bedeli talep edilecek. Ayrıca, isteyenler açık artırmaya çevrim içi katılım sağlayarak teklif verebilecek.
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